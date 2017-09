An drei Wochenenden im Spätherbst wird Feldkirch einmal mehr zum Schauplatz für kreative Arbeiten aus den Bereichen Design, Fotografie und Medienkunst. Die in den Vorjahren etablierten Programmschienen TALENTe, PROJEKTe und NETZWERKe schaffen den Rahmen für facettenreiche Ausstellungen internationaler Jungdesignerinnen und Jungdesigner und Veranstaltungen von Kulturschaffenden in und um Feldkirch.

Typografie & Familientag

Mit den Projekten der Schweizer Typografen Jost Hochuli und Roland Stieger erhält erstmals das Genre der Typografie besondere Aufmerksamkeit. Ebenso zum ersten Mal wird der POTENTIALe Familientag veranstaltet und die Festivalzentrale hat während der gesamten Festivaldauer geöffnet – als durchgehender Treffpunkt mit sämtlichen Informationen und zum Verweilen.

ArtDesign wird POTENTIALe MESSe

Wie schon im Vorjahr, findet am letzten Festival-Wochenende die beliebte Verkaufsplattform im Pförtnerhaus und im Alten Hallenbad statt. Von innovativem Schmuckdesign aus Japan, über nachhaltige Mode aus Bulgarien bis hin zu heimischem Möbeldesign, bietet die POTENTIALe MESSe allen Designinteressierten die Chance, live an der Produktion teilzuhaben und in die Arbeiten von rund 80 Ausstellerinnen und Ausstellern einzutauchen.

