Derzeit über 3.000 Verfahren gegen VW an deutschen Gerichten

Gegen den deutschen Autobauer Volkswagen sind wegen des Abgasskandals allein in Deutschland mehr als 3.000 Verfahren an Landgerichten anhängig. Rund 350 Verfahren wurden entschieden, in 75 Prozent der Fälle wurde die Klage abgewiesen, berichtete das “Handelsblatt” am Dienstag unter Berufung auf VW. Bei den restlichen Fällen ging VW in Berufung, bis zu einem Urteil dauert es drei bis vier Jahre.