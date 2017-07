Derzeit keine Politiker-Besuche aus der Türkei angesagt

Am Sonntag zum Jahrestag der Niederschlagung des Putschversuchs in der Türkei finden Feierlichkeiten in dem Land und darüber hinaus statt, so Kurz: “Ich bin froh, dass unsere Linie respektiert wird. Es werden keine türkischen Politiker an solchen Veranstaltungen in Österreich teilnehmen”, erklärte der Außenminister.

Auch Sobotka hielt fest, dass sich aufgrund Kurz’ klaren Auftretens derzeit niemand angesagt habe. Er verwies auf die Möglichkeiten, so etwas zu verhindern. Einmal mehr pochte der Innenminister auch auf weitere Nachschärfungen des Versammlungsgesetzes: “Wir hätten gern weitergehende Möglichkeiten vorgeschlagen.”

Sowohl Kanzler Christian Kern (SPÖ) als auch Kurz hatten dem türkischen Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci am Montag die Einreise nach Österreich verweigert. Der türkische Politiker wollte an der von der Union Europäisch-Türkischer Demokraten organisierten Veranstaltung zum “Gedenken an den Putsch” vor einem Jahr am Sonntag in Wien-Liesing teilnehmen.

(APA)