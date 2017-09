Derzeit fast 13.000 “Reichsbürger” in Deutschland

12.900 sehen sich als Bürger des "Deutschen Reichs" - © APA (dpa)

In Deutschland gibt es nach Regierungsangaben derzeit rund 12.900 sogenannte Reichsbürger. Rund 700 von ihnen haben einen Waffenschein, heißt es in einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion, aus der die “Mitteldeutsche Zeitung” am Samstag zitierte. Wie viele Waffen diese 700 Reichsbürger besitzen, wissen die Sicherheitsbehörden demnach nicht.