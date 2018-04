Deripaska gibt wegen US-Sanktionen "En+"-Firmenmehrheit ab

Unter dem Druck von US-Sanktionen gibt der russische Aluminium-Oligarch Oleg Deripaska die Kontrolle über den Konzern En+ ab. Er werde seinen Anteil auf unter 50 Prozent reduzieren, hieß es. Auch als Vorstandschef trete er zurück, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Über En+ beherrschte Deripaska den weltweit zweitgrößten Aluminium-Hersteller Rusal.

Deripaska hält – über seine Rasperia Trading Limited – auch 25,9 Prozent am börsenotierten österreichischen Baukonzern Strabag. Dessen Konzernchef Thomas Birtel reagierte am Freitag gelassen auf die US-Sanktionen gegen 38 russische Firmen und Einzelpersonen. “Die Strabag gehört nicht zu den sanktionierten Unternehmen – dazu gibt es auch keinerlei Anlass”, so Birtel beim Strabag-Bilanzpressegespräch in Wien. Allerdings war auch der Strabag-Aktienkurs nach der Ausweitung der Sanktionen zwei Tage lang unter Druck gestanden.