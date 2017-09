Derbykracher im Hinterwald

Bezau. In der Saison 1995/96 kreuzten die Fußballvereine aus Bezau und Bizau erst- und bislang zugleich auch letztmalig im Meisterschaftsbetrieb ihre Klingen – damals noch in der Wälderliga. 22 Jahre später ist es endlich wieder einmal so weit, dieses Mal allerdings in der Landesliga.

Im Nachwuchs gehen der Wälderhaus VfB Bezau, der Kaufmann Bausysteme FC Bizau und der FC Mellau seit nunmehr zehn Jahren gemeinsame Wege. Im Fußballzentrum Hinterwald werden die Kinder zusammen ausgebildet. Am Samstag um 17 Uhr stehen sich die Kampfmannschaften aus Bezau und Bizau jedoch als Gegner gegenüber.

Sechs Spiele, sechs Punkte

Aufsteiger Bezau steht nach sechs gespielten Runden mit ebenso vielen Punkten da. Zuletzt gab es auswärts beim SV Gaißau ein 2:2-Remis. Das Team von Trainer Peter Sallmayer, das mit Ausnahme von zwei auswärtigen Spielern ausschließlich aus ehemaligen FNZ-Hinterwald-Kickern besteht, fiebert schon seit Beginn der Meisterschaft dem „Revierderby“ entgegen. „Natürlich möchten wir dem `großen Bruder´ und zweifachen Vorarlbergligameister ein Bein stellen“, so der Coach, dem am Samstag alle Kaderspieler zur Verfügung stehen sollte.

Wiederaufstieg als Ziel

Die Bizauer mussten im Sommer den bitteren Gang in die Landesliga antreten. Der sofortige Wiederaufstieg in die Vorarlbergliga ist das oberste Ziel. Deshalb hat man sich in der Übertrittszeit auch entsprechend verstärkt, unter anderem mit den Exprofis Thiago de Lima Silva und Philipp Hörmann. Bisher lief das Vorhaben auf Schiene, nur einmal spielten die Kicker von Trainer Ralph „Jeff“ Geiger unentschieden, in allen anderen Partien verließen sie als Sieger den Platz. Im Derby fehlen Thiago de Lima Silva sowie Pius Simma verletzungsbedingt.

Vier Spiele

Das samstägige Fußballfest im Bezauer Achstadion beginnt bereits um 11.45 Uhr mit dem Spiel der U10-Teams des FNZ Hinterwald und des FC Egg, gefolgt von der Partie FNZ Hinterwald U13 gegen SC Göfis U13 ab 12.45 Uhr. Um 14.30 Uhr stehen sich dann die Teams von der SPG Mellau 1b und dem FC Nenzing 1b gegenüber, bevor es ab 17 Uhr zum Höhepunkt des Tages kommt.

Statements der Trainer zum Derby:

Wir sind in dieser Partie der „Underdog“, Bizau mit den vielen hochkarätigen Spielern ist klarer Favorit. Für uns spricht das Kollektiv, wir möchten die Gäste 90 Minuten lang ärgern.

Peter Sallmayer, Wälderhaus VfB Bezau

Das Nachbarschaftsderby ins natürlich etwas Besonderes. Die Bezauer sind sehr heimstark und werden bis unter die Haarspitzen motiviert sein. Dennoch wollen wir gewinnen.

Ralph Geiger, Kaufmann Bausysteme FC Bizau