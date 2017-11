Derby entscheidet über Start beim Final Four

Am Samstag kommt es für die beiden Ländle-Rivalen zu einem besonderen Leckerbissen, ausgerechnet das Derby entscheidet im Schweizer Cup Viertelfinale über den Einzug ins Final Four im Rollhockey.

Die Dornbirner kamen letzte Saison erstmals in den Genuss unter den besten vier Finalisten zu stehen und überraschten mit dem Gewinn des Schweizer Pokal´s. Fix ist, dass einer der beiden Vorarlberger auch heuer wieder die Chance bekommt, den Pokal für ein weiteres Jahr im Ländle zu behalten. Wer wird es den Eidgenossen streitig machen? Wolfurt ist neben Wimmis das einzige NLB-Team, welches sich noch für das Final Four unter die NLA-Ligisten mischen kann. Schaffen die Hofsteiggemeindler heuer die große Überraschung oder geht für Cupholder Dornbirn das Märchen mit dem Schweizer Cup Double-Gewinn weiter.

Die Dornbirner sind gewarnt! Das Ergebnis der Wolfurter auswärts in Portugal lässt sich hören, scheinbar liegt ihnen die Aussenseiterrolle. Es wird auf jeden Fall ein heißes Derby bei kalten Temperaturen und ungewohnter Bodenbeschaffenheit. Ein Auswärtsspiel, bei dem wieder viel von der Tagesform abhängen wird. Die Messestädter hoffen wieder auf ihre treuen Fans, die immer in Scharren nach Wolfurt pilgern und es zu einem Heimspiel machen.

„Die Motivation könnte nicht größer sein, jetzt gilt es diese auf den Punkt genau auf den Platz zu bringen, aber in wichtigen Spielen haben wir das eigentlich immer ganz gut hinbekommen, zudem will sich das Feeling einer Final Four-Teilnahme keiner entgehen lassen,“ resümiert Spieler Dominique Kaul und freut sich auf das Derby am Samstag in der HockeyArena.