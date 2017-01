Der Wintereinbruch in Vorarlberg sorgt für einen großen Ansturm auf die Autowerkstätten

Der Wintereinbruch sorgte für einen Ansturm auf die Autowerkstätten: - © APA

Schwarzach- Der Wintereinbruch in Vorarlberg sorgte in den vergangenen Tage für einen regelrechten Run auf die Autowerkstätten. Jürgen Wagner vom ÖAMTC ist bei VOL.AT zu Gast und erklärt im Live-Interview, auf was Sie bei diesen kalten Temperaturen achten müssen.