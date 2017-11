Der Winter naht: Möglichkeiten, um dein Immunsystem zu stärken

spot on news

Es wird kühler, die Zeit der Erkältungen naht. Doch jeder kann den Viren und Bakterien etwas entgegensetzen, ein starkes Immunsystem - und so geht es!

Die kalte Jahreszeit ist da, der Herbst hat uns momentan fest im Griff. Schon bald fällt der Schnee auch in den tieferen Regionen. Die Temperaturen stürzen in den Keller. Es wird höchste Zeit das Immunsystem fit zu machen. Am einfachsten geht das mit einer gesunden und ausgewogenen Ernährung und Bewegung. Mit diesen Tipps & Tricks kannst du dein Immunsystem stärken und schaffst es gesund durch den Winter.