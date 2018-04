Der Welt-Geist

Roger D. Nelson widmet sich in seiner Forschung und in diesem Buch dem Global Consciousness Project, bei dem über 100 Wissenschaftler der Frage nachgehen, ob alle Menschen über ein gemeinsames Bewusstsein miteinander verbunden sind.

An der Universität Princeton war er als Forschungskoordinator des Labors für technische Anomalien für alles zuständig, was sich die Wissenschaft nicht erklären konnte. Danach widmete sich Roger D. Nelson dem Global Consciousness Project, bei dem über 100 Wissenschaftler weltweit den Fragen nachgehen, ob alle Menschen über ein gemeinsames Bewusstsein miteinander verbunden sind, und wenn ja, was das bedeutet. Die Antworten, die er durch seine Forschung inzwischen liefern kann, verändern das Bild des Menschen. Es besteht kein Zweifel: Wir sind alle miteinander verbunden.