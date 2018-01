"Der Weiße Ring - das Rennen" live auf VOL.AT

Kommenden Samstag fällt am Samstag wieder der Startschuss für das legendäre Rennen am Arlberg. VOL.AT überträgt live ab 9 Uhr.

Tausende Sportler werden am Samstag beim “Weißen Ring – das Rennen” am Arlberg an den Start gehen. Insgesamt gilt es 22 Pistenkilometer und 5000 Höhenmeter zurückzulegen.