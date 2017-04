Der Weisse Rausch im Livestream

555 Sportler stellen sich in diesem Jahr der Valluga, welche sie beim “Weissen Rausch” bezwingen müssen. Gestartet wird auf 2.665 Metern Seehöhe – dort stürzen sich die Teilnehmer gleichzeitig vom Vallugagrat in die Tiefe. Von dort geht der Weg über das Valfagehrhorn, die Ulmerhütte und über Moos nach St. Anton am Arlberg. Vom Start bis zum Ziel werden somit über neun Kilometer quasi unpräparierte Piste und rund 1.300 Höhenmeter in Angriff genommen.

Anstieg

Der kräftezehrendste Teil wird dabei der rund 150 Meter lange Anstieg sein, bei dem das gewählte Material auf dem Rücken getragen werden muss. Beim “Weissen Rausch” sind sowohl Ski als auch Snowboard, Kurzski, Telemark, Snowbike und Monoski erlaubt.

Auf einer entschärften Variante der Strecke sind die Jahrgänge von 2001 bis 2006 unterwegs. Für sie beginnt das Rennen unter der Sennhütte.

