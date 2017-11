Der Wald als Klassenzimmer

BORG-Schüler setzen sich mit wichtigen Wald-Themen auseinander.

Egg. Zwei Aktionen zum Thema Wald fanden in den vergangenen Tagen außerhalb des Gymnasiums Egg statt. Bei einem interessanten Lehrausgang im Rahmen des Wahlpflichtgegenstands Wald waren die Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse mit dem Weißtannen-Experten Dr. Klumpp von der BOKU Wien sowie DI Peter Feuersinger und Christian Natter im Forst unterwegs.

Die Waldbegehung stand unter dem Motto „Der Plenterwald für alle – eine Zukunftsvision?“ Die Experten lieferten viele interessante Informationen über den Wald und den Klimawandel. Die Schülerinnen und Schüler durften auch eine Bodenprobe entnehmen und schätzen, wie alt der Boden ist. Keiner hätte gedacht, dass er schon ein Alter von 10.000 Jahren aufweist. Danach wurden in Gruppen diskutiert, wie man den Klimawandel aufhalten kann und welche Vor- bzw. Nachteile diese Veränderung mit sich bringen könnte. Zum Abschluss des lehrreichen Nachmittags gab es noch eine stärkende Jause.

Beim Lehrausgang mit der Volksschule Hittisau schlüpften die Siebtklässler bei ihrem Lehrausgang selbst in die Lehrerrolle. Mit 26 Kindern, den VS-Lehrerinnnen Sarah Moosbrugger und Katharina Amann, sowie Carola Bauer vom Naturpark Nagelfluhkette begab sich die Gruppe bei winterlichen Verhältnissen in den Wald. Neben spielerisch-waldpädagogischen Elementen wurden nach dem Grundsatz „Schüler unterrichten Schüler“ Forscher-Teams gebildet, die aus zwei Gymnasiasten und vier Volksschulkindern bestanden. Besprochen wurden in diesen Teams die Baumarten, das Baumalter, Tierspuren und das Ökosystem Wald. Eine richtige Schneeballschlacht zum Abschluss durfte natürlich nicht fehlen. MO