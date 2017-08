Der VOL.AT-Sommer: Gewinne einen DaySpa-Gutschein für “Das Schäfer”!

Mitten im Herzen des Großen Walsertals auf 1.156 m Höhe in Fontanella gelegen, befindet sich das 4-Sterne-Berghotel Das Schäfer. Hier erlaubt man sich den Luxus der Einfachheit, denn es sind noch immer die einfachen Dinge, die wirklich zählen: Ein nettes Gespräch, ein gesundes Essen und ein paar Stunden Zeit für sich selbst.

Genieße im DaySpa das Abschalten vom Alltag und gib dich ganz der wohligen Sauna-Wärme, der Kühle des Pool und der heimeligen Atmosphäre hin. Einfach mal Nichts tun, Luftschlösser bauen, in den Tag hinein faulenzen und die Zeit ganz wunderbar vertrödeln …

Die Familie Schäfer freut sich auf deinen Besuch! © Die Familie Schäfer freut sich auf deinen Besuch!

Sensationeller Hauptpreis

Am Ende der Schulferien wird unter allen Teilnehmern des Sommergewinnspiels zudem ein spektakulärer Hauptpreis verlost: Ab geht’s für 4 Personen zu einem Erlebnisaufenthalt im Europa-Park im Wert von 1000 Euro! Beinhaltet sind 2 Übernachtungen in einem 4-Sterne Erlebnishotel inkl. 3 Tage Eintritt in den Europa-Park!

Einzigartiger Sommer im Europa-Park

Auf die Besucher von Deutschlands größtem Freizeitpark warten über 100 einzigartige Attraktionen und Shows sowie zahlreiche Eventhighlights. Ab dem 23. September ist Gruseln angesagt. In beeindruckender Herbstkulisse erzeugen Tonnen von Kürbissen, Chrysanthemen und Strohballen eine schaurig-schöne Szenerie. Die parkeigenen 4-Sterne Hotels bieten den Gästen alles, was im perfekten Familienurlaub oder bei einem romantischen Wellness-Wochenende gewünscht ist. Die Sommersaison dauert noch bis zum 05.11.2017.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Mach jetzt beim Gewinnspiel mit und sichere dir den DaySpa-Gutschein im Wert von rund 150 Euro. Einfach eine kleine Frage beantworten und mit ein bisschen Glück gewinnen oder gleich den Hauptpreis absahnen!

Sollte das unten stehende Teilnahmeformular nicht sichtbar sein, bitte HIER klicken, um beim Gewinnspiel mitmachen zu können!

Jede Woche gibt es tolle Preise zu gewinnen! Das große Sommergewinnspiel macht den Sommer so richtig bunt! Fantastische Preise erwarten dich: ob unvergessliche kulinarische Genüsse, interessante Gutscheine oder ein Erlebnisaufenthalt – für jeden ist etwas dabei!

Seilbahnen Laterns

Loacker Tours

Vorarlberger Fahrschulen

Seilbahn Faschina

Gargellener Bergbahnen

Golm Bewegungsberg im Montafon

Loitz KG Zweiradfachhandel

Das Schäfer

Europa-Park

mein-personaler