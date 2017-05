Der verseuchte Planet

Die Gefahr der Verblödung der TerranerInnen wird real. Das Neuronensterben in den Gehirnen der Terraner bringt täglich mehr Idioten hervor. Die Deppen nehmen zu, Hornochsen vermehren sich rascher denn je, sie grasen bereits in höchsten Ämtern. Einfaltspinsel malen die verhorxte Zukunft aus, Hohlköpfe schießen um sich, Konsumisten fressen in Luxus 795.000.000 ausgenommene Hungernde auf. Leichenorgane gehen wie warme Semmel. All inclusive. Da unbeschreiblicher Luxus, dort unbeschreibliche Not. Die Konsumseuche wütet. Nord frisst Süd und vertrottelt dabei.

All das hatten Kurt Waldheim und Jimmy Carter erkannt und sich mit Voyager 1 am 5. September 1977 auf Suche nach Rettung ins Weltall geschossen. Waldheim botschaftete, Carter zahlte und stellte die NASA in den Dienst der Rettung der verseuchten Terra. Beide besprachen die berühmte G.R. (golden.record.org). 40 Jahre später geschieht es: Erste Signale! U.U. ertönt plötzlich mehrfach (in kleinen Terzen) im ESO Observatorium in der Atacama-Wüste! U.U. bedeute KUCKUCK entschlüsselt Experte Enigmax, das könne nur aus WALDHEIM kommen. 2017 wird „das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen“. Ein IMMATERIELL aus dem ALLALLA, hatte Voyager 1 (zufällig?) entdeckt: es war AI WRTLPRMPFT. Wandelmonat APRIL bringt Hoffnung auf Wende. Opti misten aus. Schon Jules Verne war 1864 nahe dran. Am Kopf des Eisriesen Snaefellsjökul kletterte er in Terras Seele. Jetzt entdeckte Immateriell AI Wrtlprmpft aus 20.604.736.289 km Entfernung Terras verseuchten Körper.

Mit den 2017 üblichen Erfassungstechniken von Wirklichkeiten & Wahrheiten, wahren Wirklichkeiten & wirklichen Wahrheiten war jedoch keine Kommunikation herzustellen. Die Zs. CICERO nominierte drum 500 Ranglisten-Intellektuelle, die ebenso versagten wie die Hobbygruppe der Alleswisser (Provinzhistoriker), die in Platos unterirdischer Höhle alte Texte (wie Bierdeckel) sammelten, hübsch zusammenstellten und ideologisierten. Doch selbstgerechte Steckenpferdempiriker helfen nicht dem Volk. Bereits 1968 hatte Sira John im Gespräch mit Vebi am Gletscher gewarnt: „Je näher du den Tatsachen mit Geschichtswissenschaft zu kommen suchst, umso tiefer versinkst Du in einer Dichtung. Der Unterschied zwischen einem Dichter und einem Historiker besteht darin, dass der Dichter wissentlich zu seinem Vergnügen lügt; der Historiker lügt in seiner Einfalt und bildet sich ein, dass er die Wahrheit sagt.“ (H. Laxness). BvZ bleibt beim Dichter. Ihm allein gelingt die Kontaktaufnahme mit Immateriell AI Wrtlprmpft. Sie gedanken gemeinsam. Das ist auch notwendig. Die Verblödung der TerranerInnen passiert auch heute, am Somo. Die Quadratur des Kreises läuft. U.U., U.U. rufts aus dem Wald. Heim!