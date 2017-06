Der UTC Egg ist Wälder Tennismeister

Hittisau. Die Anlage des TC Hitisau, dem diesjährigen Organisator, war Schauplatz des Finalspiels der Bregenzerwälder Tennis-Mannschaftsmeisterschaft 2017. Wie vor zwei Jahren standen sich die Cracks vom UTC Egg und jene vom RTC Bezau gegenüber und wiederum hatten die Egger schlussendlich das bessere Ende für sich.

Ausgeglichene Einzelbilanz

Nach den Einzelpartien lautete der Spielstand 3:3. Elia Köb, Dion Barelds und Antonella Schätzer konnten dabei Siege für Egg verbuchen, für die Bezauer Erfolge zeichneten Hubert Gmeiner, Stefan Feuerstein und Magdalena Winkler – alle allerdings erst im Champions-Tiebreak – verantwortlich. So mussten die Doppel für die Entscheidung sorgen. Hier behielten die Egger Herrenpaarungen Dietmar und Elia Köb (Vater und Sohn) sowie Sebastian Meusburger gemeinsam mit Dion Barelds die Oberhand, was bereits vor dem Damendoppel, das Magdalena Winkler mit Ursula Schwarzmann (Bezau) für sich entscheiden konnten, für die Entscheidung sorgte.

Riefensberg steigt auf

Im Endspiel der B-Liga siegte der TC Riefensberg etwas überraschend gegen den UTC Langenegg mit 7:2 und spielt somit in der nächsten Saison in der A-Liga. Aus dieser absteigen muss der TC Hittisau.

Im Anschluss an die Finalspiele in Hittisau die Siegerehrung, statt, bei der sich die Hittisauer einiges einfallen ließen. Die Siegerteams der A- und B-Liga traten zum Sound von „We are the champions“ aus Nebelschwaden hervor, dann folgte eine beeindruckende Modell-Helikopter Nachtflug-Show, wobei schließlich die Namen der teilnehmenden Mannschaften in den Himmel projiziert wurden.

Endstand in der Bregenzerwälder Tennis-Mannschaftsmeisterschaft 2017:

A-Liga:

UTC Egg

RTC Bezau

TC Lingenau (Titelverteidiger)

UTC Alberschwende

TC Au 1

TC Sibratsgfäll 1

UTC Schoppernau

TC Hittisau (Absteiger)

B-Liga:

TC Riefensberg (Aufsteiger)

UTC Langenegg

TC Krumbach

TC Sibratsgfäll 2

TC Schwarzenberg

RTC Bezau 2

TC Sulzberg