Der Torhunger war kaum zu stillen

Mit 8:1 fertigt der EHC Alge Elastic Lustenau die Falken aus Fassa ab. Die mit nur 14 Feldspieler angereisten Italiener hatten gegen Lustenau nicht den Funken einer Chance und waren von der ersten Minute an überfordert.

Bemerkenswert bei diesem hohen Sieg ist die Tatsache, dass bei den acht Treffern sich sieben verschiedene Torschützen in die Scorerliste eingetragen werden konnten. Mit diesem Sieg wahrt Lustenau die Möglichkeit, sich noch für das Play-Off zu qualifizieren. Das nächste Spiel bestreiten die Lustenauer nächsten Samstag beim Auswärtsderby gegen den EC Bregenzerwald in Dornbirn. Spielbeginn in der Messehalle ist um 19.30 Uhr.

Wie aus der Pistole geschossen begannen die Lustenauer die Partie gegen den HC Fassa. Den ersten Aufreger gab es bereits in der dritten Minute. Philipp Koczera fuhr alleine auf den italienischen Torhüter zu. Obwohl bereits Abseits gepfiffen wurde, schlenzte er den Puck Richtung italienischem Gehäuse. Dafür erhielt er 2 Strafminuten, aber auch der selbst ernannte „Rächer“ Seitens der Italiener wurde mit zwei Strafminuten auf die Bank geschickt. So ging es mit vier gegen vier Feldspieler auf dem Eis weiter. Entgegen dem Spielverlauf nutzte Fassa eine der wenigen Möglichkeiten und konnte nach einem Gestocher vor dem Lustenauer Tor den Führungstreffer erzielen. Es sollte dies der einzige Treffer der Italiener bleiben. Die Freude über die Führung währte jedoch nur kurz, denn schon in der siebten Minute konnte Philipp Koczera den Ausgleichstreffer erzielen. Trotz spielerischer Vorteile dauerte es bis zur 17. Minute, ehe die Lustenauer Fans über den Führungstreffer jubeln durften. Der wiedergenesene Robin Axbom, der beim Spiel gegen Jesenice nach dem ersten Drittel gesundheitlich pausieren musste erzielte seinen ersten Treffer im Dress der Lustenauer. Mit dieser knappen Führung ging es in die erste Drittelpause.