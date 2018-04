Der Thüringerweiher, Fischteich und wertvolles Naherholungsgebiet, wird saniert.

Der Thüringerweiher wird, so erklärt BM Harald Witwer, als Fischteich und Naherholungsgebiet seit vielen Jahren, nicht nur von der Thüringerbevölkerung genützt. Grundbesitzer ist die Gemeinde, daher hat auch sie diese Arbeit in Angriff genommen.

Diese Maßnahme wird in Zusammenarbeit mit dem Landesflußbauamt und zwei Spezialbooten des Maschinenring Braunau durchgeführt. Der Abtrag erfolgt so, dass mittels des Amphibienbootes das Sedimentmaterial auf eine Deponie am Teichufer abgeschoben und dann von einem LKW mit Greifer entnommen wird.