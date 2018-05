Hohenems. Am Freitag, dem 18. Mai, macht der Spielbus des Vorarlberger Kinderdorfes von 14.30 bis 17 Uhr Halt auf dem Spielplatz am Dämmle im Stadtteil Herrenried. Dabei wird den Kindern eine Menge an Spiel und Spaß, Action und Kurzweil geboten.