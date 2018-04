Der SPAR-Markt im Alberloch in Lochau erstrahlt in neuem Glanz

Lochau. Ein modernes Erscheinungsbild, Qualität, Nachhaltigkeit, eine Vielzahl von Artikeln, Energieeffizienz und Regionalität standen bei der Eröffnung des neuen SPAR-Supermarktes in Lochau im Mittelpunkt.

An der Kreuzung Hörbranzer Straße/Alberlochstraße errichtete SPAR an der jahrzehntelang bewährten Stelle in nur siebenmonatiger Bauzeit einen komfortablen Markt in zweigeschossiger Ausführung als höchst willkommener und traditioneller Nahversorger in der Region Leiblachtal. Auf einer Verkaufsfläche von rund 800 Quadratmetern werden nun 12.000 Produkte angeboten, 31 Mitarbeiter kümmern sich hochmotiviert um die Kunden.