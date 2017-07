Der Sommer in der Bücherei

Mäder. (mima) Die Erfahrungen aus den letzten Jahren haben gezeigt, dass auch in den Sommerferien gerne zum Buch gegriffen wird. Aus diesem Grund lädt die Bücherei Mäder auch in diesem Jahr wieder zur landesweiten Aktion “Sommerlesen“ und hat noch weitere Aktionen im Angebot.

Lesen und Gewinnen

Im vergangenen Sommer wurden alleine in Mäder rund 924 Bücher ausgeliehen und gelesen. Auch in diesem Jahr sind Kinder, aber auch Erwachsene wieder eingeladen eifrig zu lesen. Bei jeder Ausleihe in der Bücherei und Spielothek Mäder erhält man in seinen Lesepass einen Stempel. Jeder volle Lesepass nimmt dann an der Verlosung im September in der Bücherei Mäder teil. Als Preise warten auch in diesem Jahr wieder tolle Gutscheine, sowie Sachpreise. Lesepässe sind ab sofort in der Bücherei erhältlich und alle am Ende abgegebenen Lesepässe nehmen auch an der landesweiten Hauptverlosung teil.

Nicht nur Lesen

Aber nicht nur die Aktion Sommerlesen lädt in die Bücherei in Mäder. Seit dem 4. Juli läuft auch die Aktion Blind Date mit einem Buch. Ohne langweiligen Small-Talk, ohne peinliche Momente und im gemütlichen Kuscheloutfit warten auf dem speziellen Büchertisch eine große Auswahl an Empfehlungen für ein Blind Date mit einem Buch. Mit krEAtIv AktIv in der Bücherei bietet die Bücherei und Spielothek Mäder ein weiteres interessantes Sommerprogramm für Kinder von 6-10 Jahren. Dabei werden gemeinsam Stiftehalter gebastelt oder Geldtaschen aus Tetrapack hergestellt. Das Team der Bücherei Mäder will damit auch in den Sommerferien die Lust am Lesen wecken und lädt alle Lesefreunde ein.