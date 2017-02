Der “singende” Politiker Rankweils

Der 65-jährige Rankweiler hat aber als Gründer von Slow food Vorarlberg, dem Freundeskreis St. Arbogast zusammen mit Sepp Kittinger und der ins Leben gerufenen Institution Netz für Kinder in Vorarlberg für mehrere positive Schlagzeilen gesorgt. Bis zu seiner Pensionierung war Franz Abbrederis in der Geschäftsführung des Institut für Sozialdienste beschäftigt. Zur Politik hat ihn AK-Präsident Bertram Jäger gebracht. So wurde Abbrederis zum ersten Bezirksgeschäftsführer der Vorarlberger Volkspartei in den Bezirken Feldkirch, Bludenz und Montafon gewählt. Jäger wollte dann auch, dass der Rankweiler in der Arbeiterkammer aktiv wird. Abbrederis war damals der jüngste Kammerrat in Österreich, mehr als ein Jahrzehnt arbeitete er im AK-Vorstand an vorderster Front mit.

Rankweils Politik mitgestalten

Mit 25 Jahren wurde Franz Abbrederis auf Wunsch vom damaligen Vizebürgermeister Josef Müllner zum neuen Obmann der Rankweiler Volkspartei gewählt. „Für mich war das damals eine massive Herausforderung. Die spannendste aller Ebenen ist eindeutig die Gemeindeebene. Da kann man am Meisten verändern, verbessern und aktiv für die Menschen da sein“, so Franz Abbrederis. In seiner Funktion als Rankweiler Vizebürgermeister hat er das Fest der Kulturen am Marktplatz gegründet. „Das war von Beginn an nicht einfach. Denn wenige Jahre vor dem ersten Fest waren noch viele Volksgruppen verfeindet.“ Einen großen Anteil an der Gründung vom Fest der Kulturen haben aber auch Ex-Bürgermeister Hans Kohler und die Rathaus-Mitarbeiter Armin Wille und Norbert Preg. Als Sozialreferent ist es Abbrederis gelungen, einen Seniorenbeirat Rankweil zu installieren, der heute noch aktiv ist. Auch die Koordination aller Einrichtungen, die im Bereich Senioren in Rankweil aktiv waren, ist ihm mit der Schaffung der ARGE Mobile Dienste geglückt. Das offene Singen hat sich nach der Gründung etabliert. Ein ganz entscheidender Schlüssel für das Gemeinwohl sind für Abbrederis die über 120 Vereine. Eine einheitliche Richtlinie für die Vereinsförderung in Sport und Kultur wurde geschaffen.

Singen das große Hobby

Seit vielen Jahren singt Franz Abbrederis im Bass der Kantorei Rankweil. „Ich kann nur allen Menschen empfehlen, in einem Chor zu singen.“