Der Sender Club feiert seinen 10. Geburtstag. Und du kannst gewinnen! 

Gewinne ein VIP-Package für die 10-Jahres-Feier!

Die Jubiläumsparty am Samstag, 1. Juli darfst du nicht verpassen. Sei dabei wenn sich im Club Sender in Lustenau das Partyvolk ein Stelldichein gibt – der Dresscode lautet: The Golden 20s. Mach jetzt beim Gewinnspiel mit. Ein VIP-Package für 6 Personen wartet!