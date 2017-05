Der SCR Altach unterliegt bei Salzburger Meisterfeier

In der letzten Runde der Saison 2016/17 musste der CASHPOINT SCR Altach bei Meister und Cupfinalist Red Bull Salzburg antreten. Nach der Beurlaubung von Martin Scherb saß wie schon im Herbst Werner Grabherr als Hauptverantwortlicher auf der Trainerbank. Die Rheindörfler sind mit so ziemlich dem letzten Aufgebot in die Mozartstadt gereist, auf der Auswechselbank nahmen unter anderem die jungen Akteure Daniel Nussbauer und Johannes Tartarotti Platz.

Die Salzburger begannen mit Schwung und nach nur drei Minuten wurde es erstmals gefährlich. Radosevic trat einen Freistoß aus knapp 25 Metern direkt, Kobras lenkte die Kugel mit einem Reflex noch an die Latte. Wenig später wurde der Altacher Keeper von Berisha geprüft, der einen Ball sehenswert volley Richtung Kasten brachte (7.).

Verletzung von Aigner

Auch die nächste Gelegenheit fanden die Bullen vor, nach einer Ecke zeichnete sich erneut Kobras mit einer tollen Parade gegen Stangl aus (15.). In weiterer Folge konnten Netzer & Co die Partie ein wenig beruhigen, ohne jedoch selbst in der Offensive nennenswerte Akzente zu setzen. Ein leider treuer Begleiter in diesem Frühjahr waren Verletzungen, heute verletzte sich Hannes Aigner Mitte der ersten Halbzeit, für den Routinier – der noch einige Minuten auf die Zähne biss – kam Nikola Zivotic ins Spiel.

Eigentor bringt Salzburger Führung

Der Stürmer war gerade einmal drei Minuten in der Partie, da hatte auch er auch gleich Pech. Nach einem Freistoß für Salzburg prallte das Leder im Zentrum unglücklich gegen den Oberschenkel des Angreifers, Kobras konnte das Eigentor nicht mehr verhindern (37.). Den einzigen Schuss Richtung Tor gab in den ersten 45 Minuten Dovedan kurz vor der Pause, der Freistoß des Offensivspielers ging aber recht deutlich am Salzburger Gehäuse vorbei. Mit diesem 0:1 aus Altacher Sicht wurden dann auch die Seiten gewechselt, die Führung der Mozartstädter ging aufgrund der klaren Feldvorteile auch in Ordnung.

SCRA kommt besser ins Spiel

Auch nach Wiederbeginn änderte sich am Spielgeschehen zunächst wenig, auch wenn die Mannen von Werner Grabherr nun versuchten, den Gegner bei Spielaufbau früher zu attackieren und zu stören. Mit Fortdauer der zweiten Hälfte wurden die Rheindörfler dann allerdings mutiger und hatten nach einer Stunde ihre bislang beste Phase der Partie.

72 Minuten waren absolviert, da wechselte der SCRA das zweite Mal, für den glücklosen Dovedan kam Luxbacher aufs Feld. Altach spielte nun ganz gefällig, die nächste Großchance hatten aber wieder die Gastgeber. Diese fand der eingewechselte Ex-Altacher Dimitri Oberlin vor, der allerdings acht Minuten vor dem Ende an Kobras scheiterte.

In der Schlussphase gab es dann noch einen besonderen Moment für einen Youngster. Daniel Nussbaumer kam in der 90. Minute für Valentino Müller aufs Feld und somit zu seinem Bundesligadebut. Schlussendlich blieb es aber bei der knappen 0:1-Niederlage zum Saisonabschluss, am Ende steht nach einer anständigen Partie beim Meister mit Platz vier immerhin trotzdem noch die zweitbeste Platzierung einer Vorarlberger Mannschaft in der Bundesliga. Wir gratulieren an dieser Stelle Red Bull Salzburg zum neuerlichen Meistertitel und wünschen gleichzeitig Alles Gute für das noch ausstehende Cupfinale.

FC Red Bull Salzburg – CASHPOINT SCR Altach 1:0 (1:0)

Sonntag, 28.05.2017, 16:30 Uhr

Red Bull Arena, 9.517 Zuschauer

Tore: 1:0 Zivotic (38./Eigentor)

gelbe Karten: Netzer, Mahop

RBS: Walke; Schwegler (90. Lazaro), Wisdom, Igor Julio, Stangl; Lainer, Leitgeb (58. Oberlin), Radosevic, Berisha (73. Haidara); Wolf, Minamino;

ALT: Kobras; Sakic, Netzer, Zech, Schreiner; Müller (90 Nussbaumer), Jäger, Mahop, Dovedan (72. Luxbacher); Ngamaleu, Aigner (34.);

(scra.at)