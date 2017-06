Der SCR Altach im Europacup: VOL.AT berichtet live

Die Mannschaft der Rheindorfer landete nach knapp fünf Stunden Reisezeit in Tiflis, wo es direkt zum Mannschaftsquartier ging. Philipp Netzer & Co. bezogen die Zimmer und trafen sich zum gemeinsamen Mittagessen. Am heutigen Mittwoch steht am Abend noch die Pressekonferenz in der Arena sowie das Abschlusstraining am Programm. Dabei darf sich Coach Klaus Schmidt auch auf die Rückkehr von Nicolas Moumi Ngamaleu in den Altacher Kader freuen. Der Kameruner weilt bereits seit Montag in Tiflis. Ebenfalls in Tiflis angekommen ist der SCRA-Fanclub, der sich bereits am Dienstag Abend via Memmingen auf den Weg nach Tiflis machte. Altach darf sich somit im Hinspiel der 1. Qualifikationsrunde für die UEFA Europa League über lautstarke Unterstützung von den Rängen freuen.

Für VOL.AT begleitet Thomas Tomaselli den SCR Altach live über Twitter bei der Auswärtsreise nach Georgien.

