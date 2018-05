Der Schoren rockt wieder am Spielboden

Am Mittwoch, 30. Mai 2018 spielen die Bands des BORG Schoren auf.

Dornbirn. Raus aus dem Proberaum, rauf auf die Bühne: „Schoren Rockt!“ zeigt jedes Jahr einen Ausschnitt aus dem musikalischen Schaffen verschiedener Bands aus dem Umfeld des BORG Dornbirn Schoren. Jeder Schüler hat hier die Möglichkeit mit seiner Band aufzutreten. Auch beim elften Mal sind wieder talentierte junge Bands am Start: Black Panthers (Pop, Rock von James Bay bis Celo Green), Soloflair (Soul, Pop, Funk von Amy Winehouse bis Falco), Lowrain (Green Day bis You Me at Six), Reason of Sin (Death Metalcore) und Big Break (Schulband). Junge Musiker bekommen so eine Bühne und können in professionellem Rahmen vor ausgewähltem Publikum auftreten.