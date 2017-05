Der Schoren rockt wieder am Spielboden

Dornbirn. Raus aus dem Proberaum, rauf auf die Bühne: „Schoren Rockt!“ zeigt jedes Jahr einen Ausschnitt aus dem musikalischen Schaffen verschiedener Bands aus dem Umfeld des BORG Dornbirn Schoren. Heuer findet die Veranstaltung bereits zum zehnten Mal in Folge statt. Folgende drei Bands zeigen dabei Kostproben ihres musikalischen Könnens: Mono Express (Indie Pop, Rock und Jazz), Reason of Sin (Death Metalcore)und Big Break (Schulband).

Erfolgreiche Musiker

Irgendwann in den 90ern wurde Schoren Rockt! gegründet, um das Schaffen der Bands am BORG Dornbirn Schoren zu würdigen. Teilnehmer der Schoren-Schulband und von Schoren rockt! bereichern die musikalische Szene (DSDS, Eurovision-Contest, X-Factor) und gründeten verschiedene Bands (z.B.: The Bob Robinson Band, Monofuse, The Artistry, Las Vegas Driving Through Wedding Chapel, Rambo Rambo Rambo, Goldtops etc.)

„Schoren rockt“ 2017

Mittwoch, 24. Mai 2017, 20 Uhr

Spielboden Dornbirn

Infos und Karten unter www.spielboden.at