Aus Richtung Bodensee kommt der Schnee nach Vorarlberg, auch das Rheintal ist daher weiß. Bis in die zweite Nachthälfte soll der Schneefall anhalten. Am Dienstag wird es im Laufe das Tages zwar heiter, schon am Mittwoch könnte es aber wieder beginnen zu schneien.

Eure Schneefotos aus dem Ländle!

Über Facebook haben wir euch aufgerufen, uns Schneebilder aus ganz Vorarlberg zu schicken. Die besten Fotos findet ihr in der Bildergalerie.

(Red.)