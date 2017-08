Der Prinz-George-Effekt: die Verkaufskraft eines Vierjährigen

Vom Magazin “Forbes” wurde er zum einflussreichsten Kleinkind gewählt. Dahinter kommen seine Schwester Prinzessin Charlotte (2), Tochter von Victoria und David Beckham, Harper Beckham (6) oder auch Tochter von Kanye West und Kim Kardashian, North West (4). Die Vogue berichtete nun sogar schon von einem “Prinz-George-Effekt”.

Ein paar der größten “Fashion-Statements” von Prinz George. All dieses Stücke waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.

Das weiße Tuch in das Prinz George gewickelt war, als er zum ersten Mal gezeigt wurde kam von “Aden + Anais”. Innerhalb weniger Stunden kamen 10.000 Bestellungen für das Tuch ein.

Die Jeans-Latzhose in der der Prinz seinen ersten Geburtstag feierte war schon ausverkauft bevor die Bilder überhaupt veröffentlicht wurden.

Als das Weihnachtsportät veröffentlicht wurde, wurde der kuschelige Pulli von “Cath Kidston” sogar extra wieder ins Sortiment aufgenommen.

Ein Beitrag geteilt von Prince George Alexander Louis (@georgealexanderlouishrh) am 14. Dez 2014 um 14:04 Uhr

Bei seiner ersten Neuseelandreise trug Prinz George eine Latzhose mit Segelboot-Muster. Bis heute (!) erfreut sich die Hose sehr großer Beliebtheit. Die Designerin Rachel Riley freut sich über die große Nachfrage.

prince george at the plunket play group | new zealand,april 2014. pic.twitter.com/bmZIKcyND4

— Princess Charlotte (@Baby2Royal) 2. Januar 2015