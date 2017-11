Der "Postkartenräuber" war früher Lebensretter

Der 54-jährige Tiroler Peter K. - besser bekannt unter dem Namen "Postkartenräuber" - soll seit 2008 dreizehn Geldinstitute überfallen haben, elf davon in Vorarlberg. Doch auch er hatte mal einen ehrlichen Beruf: Er war Lebensretter. Sein ehemaliger Ausbildner sprach mit den "VN".

Fassungslosigkeit zeichnet sich immer noch im Gesicht des Ausbildners Werner Kuhn (60) ab, wenn er über den Anruf vor einigen Wochen spricht, in dem man ihm mitteilte, dass er den bekannten Postkartenräuber persönlich kenne. Gemeint war damit der 54-jährige Tiroler Peter K., der derzeit wegen des Verdachts, seit dem Jahr 2008 insgesamt dreizehn Raubüberfälle auf Geldinstitute begangen zu haben, in der Justizanstalt Kempten in U-Haft sitzt.