Der Osterhase kommt

Am Karsamstag, 31. März, besuchen die lila Osterhasen der Wirtschaftsgemeinschaft die Bludenzer Innenstadt und verteilen von 09.30 bis 13.30 Uhr Ostergrüße an alle Kinder und Besucher.

Am Samstag vor Ostern wird die Rathausgasse zum Treffpunkt für alle Schleckermäuler und Milka-Fans. Dann nämlich machen die lila Osterhasen der Wirtschaftsgemeinschaft Bludenz vom Nepomukbrunnen ausgehend einen Rundgang durch die Innenstadt. Mit im Gepäck haben sie dabei einen süßen Ostergruß für alle kleinen und großen BesucherInnen. Beim Streichelzoo können die Kinder zudem auch echte Hasen streicheln und Hühner bewundern. Im Zelt nebenan bietet sich die Gelegenheit eine tolle Osterdekoration für zu Hause zu basteln. Ein weiteres Highlight am Karsamstag ist ganz bestimmt das Kinderschminken bei Heim Mode in der Wichnerstraße. Hier werden die kleinen Besucher in zauberhafte Figuren verwandelt.