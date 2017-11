Der OGV ist gerüstet für das neue Vereinsjahr

Bei der Jahreshauptversammlung wurde das erfolgreiche Jahr des Obst- und Gartenbauvereins ordnungsgemäß abgeschlossen.

Gleich zu Beginn ließ Lothar Bösch mit Informationen über das Wetter aufhorchen. „Für uns Hobbygärtner und für die Landwirtschaft bedeutet der Klimawandel eine große Herausforderung“, betonte er. Und klar wurde auch, warum es dieses Jahr weitgehend Totalausfälle gab beim Obst. Während am 9. März 1963 der Bodensee zugefroren war, gab es im diesjährigen Vergleichsmonat nur an wenigen Tagen Nachtfrost. Der Monat startete mit Tagen, an denen das Thermometer 20 Grad anzeigte. Der Höhepunkt wurde am 31. März mit über 24 Grad erreicht. Es folgte eine dramatische Abkühlung im April mit mehreren Frostnächten und Schnee bis in tiefe Lagen. „Große Schäden in der Landwirtschaft und natürlich auch bei uns Hobbygärtnern waren die Folge“, beklagte der Schriftführer. Die frühe Blüte an den Obstbäumen ist erfroren.