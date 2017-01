Der Ölmarkt kommt ins Gleichgewicht

„Die OPEC-Mitgliedsstaaten konnten sich zuletzt nach langen Verhandlungen auf eine Förderkürzung einigen. Die erste Förderkürzung seit Dezember 2008 sieht demnach vor, dass die OPEC ihre Förderung um 1,2 Mill. Fass pro Tag auf 32,5 Mill. Fass pro Tag zurückfährt. Die Vereinbarung gilt seit dem 1. Jänner 2017 und ist vorerst für sechs Monate gültig. Die Produktionskürzung ist vom Ausmaß her deutlich höher, als die meisten Analysten erwartet hatten“, so Jürgen Rupp, Teamleiter Wertpapier Consulting bei der Raiffeisen Landesbank Vorarlberg, gegenüber den VN.

Der nun beschlossene Deal wird die Angleichung von Angebot und Nachfrage beschleunigen. Wie schnell und wie stark das geschehen wird, hängt dann letztendlich von der Umsetzung des Abkommens der einzelnen Förderländer ab. Und Rupp weiter: „Geht man nun davon aus, dass die OPEC-Länder zumindest die Hälfte der angekündigten Förderkürzung durchführen, dann wird der Ölmarkt im ersten Halbjahr zumindest ins Gleichgewicht kommen. So sollten sich 2017 Angebot und Nachfrage weiter annähern.“

Wie hoch steigt der Preis? Die Voraussetzungen, dass der Ölpreis somit nächstes Jahr überwiegend über mehr als 50 US-Dollar pro Fass Brent notieren wird, sind für den Finanzexperten somit gestiegen. Um auch die 60 US-Dollar-Marke überwinden zu können, bedarf es für ihn jedoch einer sehr konsequenten Umsetzung der OPEC-Länderquoten. Zusätzlich einer Förderkürzung Russlands und auch keiner Wiedererstarkung der US-Schieferölförderung. Der Konsens der Analysten erwartet für 2017 einen durchschnittlichen Ölpreis von 55 US-Dollar pro Fass Brent.

Die globale Ölnachfrage sollte 2017 um 1,3 Prozent steigen. Trotzdem rechnet die Internationale Energieagentur (IEA) auch 2017 mit sinkenden Investitionen in neue Ölförderprojekte. Das wäre das dritte Jahr in Folge. Eine so lange Phase der Zurückhaltung hat es noch nie gegeben. Dieser Umstand wird sich in einigen Jahren erst richtig bemerkbar machen. Die Prognosen der IEA besagen, dass ein Preis von 80 Dollar je Barrel frühestens Ende 2020 wieder erreicht wird.

Gold notiert seitwärts

„Der Wahlsieg von Donald Trump hat dazu geführt, dass mit einem höheren US-Dollar und steigenden Leitzinsen gerechnet wird. Dies wiederum spricht eher für eine verhaltene Entwicklung des Goldpreises. Die Unsicherheit bezüglich der Goldnachfrage in China und Indien ist ein weiterer potenzieller Belastungsfaktor“, fährt Rupp fort. Gold gilt weltweit als Krisenwährung. Entsprechend steigt der Goldpreis in Krisenzeiten in der Regel stark an. Üblicherweise sinkt er wieder, wenn eine Krise abflaut. Die US-Wahl ist vorbei und die europäische Staatsschuldenkrise hat an Brisanz und damit an Bedeutung für den Goldpreis verloren. So dürfte der Goldpreis im kommenden Jahr eher seitwärts bis leicht schwächer notieren. „Silber dürfte sich etwas besser als Gold entwickeln und einen Teil der Unterbewertung wettmachen. Gegen eine deutlich bessere Entwicklung als Gold spricht vor allem die weiterhin nur verhaltene Industrienachfrage“, meint Rupp.

Lithium auf hohem Niveau

Eine hohe Industrienachfrage kann derzeit hingegen der Rohstoff Lithiumcarbonat vorweisen. Lithiumcarbonat ist der Rohstoff für die Lithium- Ionen-Batterien, die nicht nur in Computern und Smartphones, sondern auch in Elektroautos verbaut werden. Und diese Märkte boomen. Der Treiber dahinter ist das Streben nach einer Reduzierung fossiler Brennstoffe und der Senkung des CO2-Ausstoßes, um der Luftverschmutzung entgegenzuwirken. „In absehbarer Zeit wird es keine Alternative zu den Lithium-Ionen-Batterien geben. Seit Mitte 2014 hat sich der Preis für Lithiumcarbonat mehr als vervierfacht, die Nachfrage ist in den vergangenen Jahren immer wieder gestiegen. Daher wird der Preis für Lithiumcarbonat in der näheren Zukunft auf einem hohen Niveau bleiben“, gibt sich Jürgen Rupp abschließend überzeugt.