Der neue Mister Vorarlberg muss her

Du hast eine coole Ausstrahlung und bist ein lässiger Typ? Du hast Spaß auf der Bühne? Du besitzt die Fähigkeit, deinem Publikum so richtig einzuheizen? Dann melde dich gleich für das große Misterwahl-Casting am 1. September bei WANN & WO an! Der Hammer: auf den Mister Vorarlberg 2017 wartet eine Suzuki S650 im Wert von 6.990 Euro!

Misterwahl im Oktober

Am Freitag, den 13. Oktober, findet dann das große Spektakel statt, bei dem der Mister Vorarlberg 2017 gewählt wird! Auf die Kandidaten warten neben einem unvergesslichen Abend tolle Preise. So gewinnt der Mister 2017 eine Suzuki. Der Zweitplatzierte darf sich über einen Reisegutschein im Wert von 1000 Euro und der Drittplatzierte über einen „Pimp my Room“-Gutschein von Palaoro freuen! Natürlich werden auch die restlichen Kandidaten mit einigen Goodies beschenkt!

Die Bühne wird gerockt!

Wer schon einmal auf der Misterwahl war, weiß, dass hier nicht nur die Kandidaten für beste Stimmung sorgen – es wird wieder heiße Showacts und viele Überraschungen für das Publikum geben. Mehr dazu in den nächsten Ausgaben – man darf gespannt sein!

Anmeldung

Du möchtest dir diese einzigartige Erfahrung nicht entgehen lassen? Melde dich an und schick eine Mail mit Name, Alter, Adresse, Telefonnummer, Größe und Gewicht sowie einem Portrait und Ganzkörper-Foto an sandra.bildstein@wannundwo.at

Statement:

Steven Mittelberger, Mister Vorarlberg 2016: „Obwohl ich lange überlegt habe, ob ich es wirklich wagen soll und was andere von mir denken werden, war es dann doch die einzig richtige Entscheidung. Ich habe richtig coole Dinge erlebt, wie den Wasserski-Tag, Shows, Tanztrainig, Fotoshootings, Partys und dabei tolle Menschen kennengelernt. Ich würde es sofort wieder machen!“