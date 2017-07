Der neue Meister des Meeres – Flugzeugträger Gerald R. Ford im Überblick

Trump stellte den Flugzeugträger in Dienst. - © AFP

US-Präsident Donald Trump hat am Samstag den modernsten Flugzeugträger der Welt in Dienst gestellt. In einer Zeremonie auf dem Marinestützpunkt Norfolk (Virginia) pries er die amerikanische Militärmacht, die von keiner anderen übertroffen werde – “und mit jedem Tag unserer Regierung werden wir stärker und besser”.