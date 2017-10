Der neue “Asterix” ist da

"Asterix in Italien" ist der 37. Band der Comicreihe - © APA (AFP)

“Duo cum idem faciunt, non est idem.” Schon der römische Dichter Terenz wusste, dass es nicht dasselbe ist, wenn zwei Männer die gleichen Dinge tun. Als die “Asterix”-Autoren ankündigten, Obelix nach Jahrzehnten Sidekick-Dasein jetzt einmal die Hauptrolle zu geben, war der große Dicke auf einmal so etwas wie der Martin Schulz der Comicwelt. Viele Fans fragten sich: Kann der das? Wird das was?