„Der Mensch ist der beste Prüfer“

4.0 ist eine Zahl, die für viele nichts Gu­tes verheißt. Sie steht für die Digitalisierung, die die Arbeitswelt erheblich ver­ändern wird. Viele fragen sich daher, was aus ihren Arbeitsplätzen wird, wenn Maschinen, Roboter und In­formationstechnologie die Produktion übernehmen. 4.0 schwebt daher wie ein Schreckgespenst über den Köpfen der Menschen und vor allem auch der Eltern, die sich fragen: Hat die dua­le Ausbildung noch Zukunft? „Mehr denn je“, sagt Gunt­ram Obwegeser, Lehrlingsbe­auftragter der Collini Gruppe mit aktuell 81 jungen Leuten in Ausbildung. „Denn neue qualifizierte Arbeitsplätze entstehen, und darauf wollen wir vorbereitet sein.“

Lehre 4.0

Die Strategie, die das Unter­nehmen zukunftsfit machen soll, hat längst einen Namen: „Lehre 4.0“. Seit Herbst gibt es bereits 33 junge Menschen, die bei Collini den ersten Schritt in die neue Arbeitswelt gehen. Unter ihnen Mustafa Hastürk. Der junge Mann, in dessen In­ternetprofil das Motto „Träu­me nicht dein Leben, sondern lebe deine Träume“ steht, hat sich für eine Ausbildung zum Oberflächentechniker ent­schieden. Ein Beruf, bei dem es um die Bearbeitung von Oberflächen geht. Um Dinge zu veredeln und verschönern zu können, braucht es vor al­lem eines: viel Mathe-, Che­mie- und Physik-Wissen. Und hier beginnt die erste große Veränderung der Lehre 4.0. „Schulnoten sind nicht das Auswahlkriterium für uns“, erklärt der ehemalige Mit­telschullehrer und ist über­zeugt: „Schulwissen kann man nachholen.“ Vielmehr werden junge Menschen ge­sucht, die begeistert, moti­viert und willig sind. Das lässt sich nicht aus den Zeugnissen lesen, sondern das erkennt Obwegeser, wenn die Schüler zum Schnuppern kommen.

Verantwortung übernehmen

Dennoch geht es auch bei Collini nicht ohne zu lernen. Auch dabei wird ein neu­er Weg eingeschlagen. „Mit Lehre 4.0 entwickeln sich die Jugendlichen vom passi­ven Bildungskonsumenten zum aktiven Gestalter ihrer Lehre“, erklärt der erfahre­ne Lehrlingsbeauftragte. Das Motto dabei lautet: Men­schen wachsen an ihren Her­ausforderungen. Und die be­ginnen gleich am ersten Tag. Dann bekommt jeder neue Rookie – so heißen die Lehr­linge bei Collini – einen Paten zur Seite gestellt.

Bei Mustafa ist das Anna-Lena Ritter. Sie befindet sich bereits im dritten Lehrjahr und weiht den jungen Auszu­bildenden nun eigenverant­wortlich in die Geheimnisse des Galvanisierens ein. „Das ist für beide Seiten eine ech­te Win-Win-Situation“, ist Obwegeser überzeugt. Denn die Idee einer stärkeren Ver­antwortungsübernahme der Lehrlinge für ihre Ausbildung und das Lernen durch Hel­fen entsprechen dem, was die Zukunft mit sich bringen wird. Nämlich sich in einem ständig weiterentwickelnden System flexibel neuen Her­ausforderungen stellen zu können.

Ausbildung auf Augenhöhe

Es heißt aber auch für die Lehrlingsausbilder, sich mit neuen Kompetenzen ausein­anderzusetzen. Statt Wissen zu vermitteln, stehen nun individuelle Lernprozesse, Coaching und moderne Lern­methoden im Vordergrund. Und auch die Einstellung ist eine andere. Hierarchie war gestern. Heute begegnen sich Lehrlinge und Ausbilder auf Augenhöhe. Vorgesetzte werden zu Begleitern, die die jungen Menschen in ihrer Le­benswelt abholen. Und die hat sich ja in den letzten zehn und fünfzehn Jahren auch stark verändert, oder?

Die Collini Gruppe gehört zu den Industriebetrieben und betreibt industrielle Se­rienfertigung in Großaufla­ge. Beispielsweise werden in Hohenems die Handrasierer der Marke Gillette veredelt. Täglich kommen 800 Tonnen Metallteile ins elektrolytische Bad. Das entspricht einem Gewicht von 200 ausgewach­senen Elefanten. Natürlich stehen auch hier im digitalen Wandel der Wertschöpfungs­kette Veränderungen bevor. Doch Obwegeser ist über­zeugt, ohne hervorragend ausgebildete Facharbeiter geht gar nichts. „Der Mensch ist der beste Prüfer!“, sagt der Ausbildungsbeauftragte und will sie mit der geänderten Ausbildungsstrategie neue schöpferische sowie Erlebnis und Einstellungs-Werte leh­ren. „Voneinander und mitei­nander lernen, bedeutet neue Chancen und Perspektiven“, ist er sicher, dass die Lehre 4.0 eine solche zukunfts­trächtige Perspektive ist.

Collini Gruppe

» Hauptsitz: Hohenems

» Standorte: 12 Betriebe in Öster­reich, Deutschland, Schweiz, Italien und Russland

» Mitarbeiter: 1400; davon 500 in Vorarlberg

» Umsatz: Konsolidierter Umsatz 2014 (Collini Gruppe) 181 Mio. EUR Umsatz pro Mitarbeiter (Collini Gruppe) 129.000 EUR

» Produkte: Schichtsysteme als metallische Oberflächenveredelung für Möbelbeschläge, Automotive Coating Engineering, Konsumgüter, Medizintechnik, Baubeschläge und Hochbau, Maschinenbau, Elektro- und Halbleiterindustrie, Telekom­munikation, Energiewirtschaft.