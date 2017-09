Der Meister als die nächste Herausforderung

Die Südtiroler starten optimal in die Saison, gewannen die ersten beiden Spiele sehr klar und haben ihre Anwärterschaft auf einen Spitzenplatz deutlich unterstrichen. Bei den Lustenauern erstmals in dieser Saison wieder mit dabei ist Thomas Auer, der die ersten beiden Spiele wegen einer Sperre aus der letzten Saison verpasste.

Nur kurze Zeit hatten die Sticker Zeit, sich über den Auswärtserfolg gegen Asiago zu freuen, denn schon morgen Dienstag wartet das nächste schwere Spiel auf die Lustenauer. Schon am Sonntag begannen die Vorbereitungen für das Spiel gegen die starken Südtiroler aus Ritten. Coach Gerald Ressmann hofft, den Schwung vom Spiel am Samstag auch mit in die Partie gegen Ritten mitnehmen zu können und erhofft sich einen weiteren Punktezuwachs.

„Das Team aus Ritten ist wie schon letzte Saison eine der besten Mannschaften der Liga und konnte den letztjährigen Meisterkader durchwegs halten. Mit den Gebrüdern Ahlström verfügen sie über Top-Legionäre sind jedoch auch in der Kadertiefe sehr gut aufgestellt. Wie beim Spiel gegen Asiago müssen wir die eigene Gefahrenzone vor dem Tor schützen und die sich bietenden Chancen im Sturm optimal ausnutzen,“ so Coach Ressmann.

Die Südtiroler gewannen die ersten beiden Spiele gegen Laibach und Salzburg klar, erzielten dabei neun Treffer und mussten nur einen Gegentreffer zulassen. Wie immer bei den Spielen gegen Ritten wartet auf die Zuschauer ein schnelles und körperbetontes Spiel, bei dem die Lustenauer den Südtirolern Paroli bieten wollen um bei einem optimalen Spielverlauf drei Punkte gutschreiben zu können. Weiterhin verzichten muss Lustenau auf die verletzten Spieler Julian Mandlburger, Fabian Glanznig und Jason DeSantis. Mit der Rückkehr von Thomas Auer in den Kader hat der Trainer jedoch wieder mehrere Möglichkeiten zur Linienzusammensetzung.

EHC Alge Elastic Lustenau : Rittner Buam

Dienstag, 19. September 2017, 19.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau

Schiedsrichter: Alex Lazzeri, Andreas Supper, Thomas Egger, Patrick Kalb