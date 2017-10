Der Markt der Kulturen am 26. Oktober

Der Markt der Kulturen hat in Bludenz eine lange Tradition. Seit über 10 Jahren wird mit dieser Veranstaltung das kulturelle Miteinander gefeiert. So ist auch heuer wieder eine Vielzahl an Nationen vertreten, darunter viele TeilnehmerInnen, die schon bereits seit den Anfängen mit dabei sind wie etwa der türkische Kulturverein HILAL oder der serbisch-orthodoxe Kultur- und Tanzverein K.U.D. Kolo. Zum ersten Mal am Markt der Kulturen vertreten sind in diesem Jahr der französische Verein „Les FADAS du français“, die persische Community sowie der neu gegründete kroatische Verein HKUD.

Programm für Kinder und Familien

Neben einer noch nie dagewesene kulinarischen Vielfalt erwartet die BesucherInnen in diesem Jahr beim Rahmenprogramm ein starker Fokus auf Kinder und Familien. Der Nachmittag in der Remise startet dabei um 14 Uhr mit einem Hula-Hoop-Workshop mit Andrea Raffl von der Reifenfabrik sowie einem französischen Kinder- und Spieleprogramm. Danach zeigen die TänzerInnen der Nachwuchsgruppe des K.U.D. Kolo ihr Können.

Ort der Vielfalt

Die Villa K., die seit jeher ein wichtiger Partner des Marktes der Kulturen ist daher heuer auch aktiv in das Programm eingebunden. Ab 16 Uhr präsentiert sich die Villa K. dabei als Ort der Vielfalt. Die Offene Jugendarbeit Bludenz gibt vor Ort einen kurzweiligen, teilweise filmischen Einblick in ihre Tätigkeit.

Musikalischer Ausklang

Abgerundet wird das Veranstaltungsprogramm von musikalischen Auftritten. Ab 17 Uhr sorgt zunächst die Singgemeinschaft Nockklang Patergassen aus Kärtnen mit ihrem Besuch für gute Stimmung bevor die beiden Musiker Issa und Hubert aus Schruns das Fest ausklingen lassen.