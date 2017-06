Der Life Ball geht nach einjähriger Pause in die 24. Runde

Den Auftakt machte am Dienstag das “Life+ Celebration Concert”, Freitag früh kam dann der Life Ball-Flieger mit weitaus weniger Stars als in den Vorjahren an. Denn Keszler nahm den Blick weg vom “Hype der Persönlichkeiten” und kündigte für die diesjährige Eröffnung unter dem Motto “Recognize the Danger” eine “Zeitreise” an.

Am Samstagabend wird es deshalb keine Modeschau mehr geben, sondern eine Revue “wie im Hollywood der 30er-Jahre”. Mit dabei sind Sängerinnen wie Dionne Warwick, Joss Stone und Ute Lemper. Neu ist heuer auch, dass es tags darauf, am Sonntag, einen “Life Ball Next Generation” für Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren geben wird, der die junge Zielgruppe ansprechen soll.

(APA)