Der liebe Gott hatte diesmal kein Einsehen

Ganz im Zeichen der heiligen Notburga stand das Highlight am Beginn des Kirchenjahres. „Es stehen neue große Herausforderungen in den nächsten Jahren für die Rankweiler Pfarre an“, sagt Pfarrer Wilfried Blum. Für Blum stand auch die Restaurierung und Fertigstellung von der St. Michael Kirche ganz weit oben. Wichtig sei aber laut Blum bei so einem Event, leider nicht auf dem Rankweiler Marktplatz unter freiem Himmel und Vorführungen mit Livemusik vor allem das Zusammensein und ins Gespräch zu kommen mit möglichst vielen Menschen von mehreren Stunden sowie das Genießen an diesem Tag. Für die musikalische Umrahmung sorgte bei der Messfeier in der St. Josef Kirche die Bürgermusik Rankweil. VN-TK