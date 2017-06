„Der liebe Augustin“ im Kitzinger-Kulturcafé

Im Jahre 1921 schuf der deutsche Schriftsteller Horst Wolfram Geißler den kleinen Roman „Der liebe Augustin“. Das Waisenkind Augustin Sumser verschlägt es Ende des 18. Jh. an den Bodensee, wo er bei seinem Onkel im Pfarrhaus Wasserburg eine schöne Kindheit verbringt. Nach allerlei Umwegen kehrt er an den Bodensee zurück, wo er in Lindau durch die von ihm angefertigten Spieluhren berühmt wird. Eine kurze Liebesaffäre mit der letzten Fürstäbtissin von Lindau kann wegen der Standesunterschiede nur tragisch enden. Geißler beschreibt in einer blumigen Sprache die Abenteuer des Augustin am Ende der „alten Zeit“ und versteht es, in die historischen Umwälzungen um 1800 mit dem Leben seines „Helden“ Augustin zu verweben. Als Kulisse dienten ihm der Bodenseeraum, das alte Lindau, Bregenz und Wasserburg, wo der Autor Geißler auch seine letzte Ruhestätte fand. Das Kulturcafé Kitzingen ist ab 17 Uhr geöffnet. Kein Eintritt, freiwillige Spenden.