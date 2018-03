Der Kreativität freien Lauf lassen

#entspannungpur #dieseelebaumelnlassen #soschön #alleswasspaßmacht #bastelzeit #einfachmalraus

Nichts ist wertvoller, als die Zeit. Wenn man noch dazu „freie“ Zeit hat, kann es doch schöner kaum sein! Wie man eben diese „Freizeit“ auf wunderbare Art und Weise gestalten kann, erfahren Sie am SCHAUplatz Freizeit. Während sich Halle 2 ganz der Schönheit widmet, gibt es in Halle 3 zahlreiche Destinationen und Ausflugsziele sowie die Yoga-Bühne und die KreativSCHAU! zu entdecken.

Beauty Relax Lounge

Machen Sie sich fit für Frühjahr und Sommer! Sie wollen wissen, wie Sie Ihre Bräune zum Strahlen bringen, wie Ihre Füße sommerfit werden oder wie Sie mit schönem, gepflegtem Haar auch am Strand oder im Freibad eine gute Figur machen? In der Beauty Relax Lounge erwarten Sie topausgebildete Wellness- und Kosmetikberaterinnen, um Sie in die Welt von Jafra zu entführen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Gesundheit und Wohlbefinden zu unterstützen oder mit einem Handpeeling bzw. einer Handmassage verwöhnt zu werden. Lassen Sie sich von vielen außergewöhnlichen Attraktionen und Geschenken überraschen – und freuen Sie sich auf einen ganz besonderen Besuch, denn auch Oma Lilli wird in der Beauty Lounge vorbeischauen.