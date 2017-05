Der König ist tot, es lebe der King: Elvis aus dem Archiv

“Elvis in Concert – Live On Screen” heißt die Tournee, die das Erfolgskonzept zweier Alben fortführt, nämlich des Kings einzigartige und wohl ewig faszinierende Stimme mit Bläsern und Streichern zu koppeln. Auf der Bühne kleidete ein Orchester aus Tschechien solide die Evergreens – von “If I Can Dream” über “Trouble” bis “Heartbreak Hotel” – in symphonische Arrangements, ein Gitarrist sorgte für den Drive. Der Star des Abends aber war – trotz Priscilla – Elvis, dessen Aura selbst von der Leinwand herab spürbar ist.

Erstaunlich, wie begeistert die Fans mitgingen, obwohl sie wenig raffiniert zusammengestellte Aufnahmen zu sehen bekamen, die es auf DVD seit Jahren zu haben gibt. Vielleicht hatte Priscilla, die sechs Jahre die Ehefrau des ersten weltweiten Superstars war, ja recht: “Das kommt dem am nächsten, Elvis hier zu haben”, erzählte die 71-Jährige dem “wunderbaren Publikum”. Und sie weiß: “Es gibt so viele Elvis-Fans in Europa.” Da wird diese Revue wohl nicht die letzte gewesen sein.

(APA)