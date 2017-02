Der Klassiker steigt in der Vorarlberghalle

Während der Länderspielpause steht in Vorarlberg zweimal das große Eishockey-Ländlederby auf dem Speiseplan der heimischen Fans.

Am Dienstag steigt in der Vorarlberghalle das erste österreichische Masterroundderby zwischen der VEU und dem EHC. Dabei geht es für die Ländleclubs um wichtige Punkte in der Pickround. Während Lustenau mit einem Bonuspunkt gestartet war und derzeit bereits sechs Punkte am Konto hat, stehen die Oberländer noch ohne Punkte da.

Das wollen die Montfortstädter unbedingt ändern. Zuletzt in Asiago waren die Feldkircher ein mehr als ebenbürtiger Gegner für den italienischen Vizemeister. Aber die bessere Chancenauswertung der Italiener entschied schlussendlich die Partie.

Der EHC zeigte sich zuletzt schon in echter Play Off Form und man darf gespannt sein wie die erste Begegnung in der heißen Phase der Meisterschaft ausgeht. Im Grunddurchgang der Sky Alps Hockey League gab es jeweils Auswärtssiege. Die VEU möchte daheim aber wieder auf die Erfolgsspur zurück kehren.

Trainer Michael Lampert wird dabei kadermäßig nicht aus dem Vollen schöpfen können. Stefan Spannring fällt weiterhin aus. Der Stammverteidiger hatte im letzten Heimspiel einen Schuss abbekommen. Hingegen dürfte Loibenegger nach überstandener Krankheit wieder mit dabei sein.

FBI VEU Feldkirch – EHC Alge Elastic Lustenau

Feldkirch, Vorarlberghalle, Dienstag 07.02.2017, 19:30h