Der Kindergarten im Witzke wurde feierlich eröffnet

Rund 120 Anrainer, Kinder, Eltern und Politiker bei der Kinergarten-Eröffnung im Stadtteil Witzke

Hohenems. Im rasch wachsenden Stadtteil Witzke errichtete die Stadt im Kooperation mit der Wohnbauselbsthilfe einen neuen Kindergarten. Dieser wurde am Freitag vergangener Woche offiziell eröffnet.

Der mit zwei Gruppen geführt Kindergarten ist in die Wohnanlage Luciusweg eingebunden. Er umfasst im Erdgeschoß eine Nutzfläche von rund 400 Quadratmetern samt einem entsprechenden Spielraum im Außenbereich. Derzeit besuchen 36 Kinder im Alter zwischen drei und fünf Jahren die neue Einrichtung, die in ökologischer Bauweise nach den Kriterien von „Nachhaltig:Bauen“ errichtet wurde. Das Investitionsvolumen beträgt rund 1,6 Millionen Euro, an dem sich auch das Land Vorarlberg und der Bund mit Fördergeldern beteiligen.