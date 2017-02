Kapitän und nun auch das Amt als Spielertrainer wird Semi Manai in der Rückrunde bei der 1b-Elf von RW Rankweil ausüben. Der bisherige Trainer Zeljko Radic kann seine Funktion aus beruflichen Gründen nicht mehr ausüben. Aufsteiger Rankweil 1b liegt in der 3. Landesklasse nur drei Zähler hinter dem Zweiten Hohenems 1b und hat sogar berechtigte Chancen auf den Aufstieg in die 2. Landesklasse.