Der Kampf um die Tabellenspitze im Herrenried

Am Sonntag, den 6. Mai 2018, empfangen die Cineplexx Blue Devils die Vienna Knights aus Wien.

Momentan geht es in der Konferenz der Division 1 sehr eng zu und her. Vier der fünf Teams stehen mit je zwei Siegen und einer Niederlage mit dem gleichen Record auf der Tabelle. Hierbei sind die Blue Devils, dank dem besseren Punkteverhältnis, an der Tabellenspitze. Die Vienna Knights sind zurzeit auf Platz 2.