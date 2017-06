Der insektenfreundliche Staudengarten

Sulz.(loa). Elke und Thomas Kopf von der gleichnamigen Bio-Staudengärtnerei sind seit 19 Jahren in Sulz. Auf einem Hektar Land wachsen hier die verschiedensten Stauden.

Bei der Führung erläuterte Kopf wie im eigenen Garten Lebensräume und Nahrungsquellen für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und Co angelegt werden können.

Aber nicht nur Sträucher, auch Setzlinge die vom Sunahof Tufers gezogen werden oder verschieden Kräuter erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.

„Vor wir hierher kamen war hier ein Maisfeld jetzt haben wir hier Sträucher, Bäume, Steinmauern und in dieser großen Vielfalt haben nicht nur Insekten sondern auch Vögel eine neue Heimat gefunden“, so Kopf.

Staudenmischpflanzungen sind seit 10 Jahren im Trend und auch für Einsteiger gibt es genügend Stauden an denen jeder sich, mit wenig Aufwand, erfreuen kann.

„Wir haben hier sehr viel Wissen was Stauden anbelangt und geben dieses auch gerne weiter. Außerdem bilden wir immer wieder Lehrlinge aus damit das Wissen erhalten bleibt“, so Kopf.

Hier wird alles noch in Handarbeit gemacht. Große Maschinen rentieren sich nicht und die Individualität würde auf der Strecke bleiben. Auch der Kompost wird selbst hergestellt. So wie die Staudengärtnerei jetzt ist soll sie auch in 20 Jahren noch sein. Biologisch, individuell, eine große Artenvielfalt und Lebensraum für Pflanzen, Insekten und Vögel.