Der Herbst zieht ein: Nebelfelder und nur mäßig warm

Das wars wohl mit dem Sommer – das Wetter wird deutlich herbstlicher. Am Montagmorgen wird es im Ländle aufgelockert bis heiter in höheren Schichten, eventuell ein paar Restwolken in Form hochnebelartige Nebelbänke in den Tälern. Vormittags allgemein einige recht sonnige Stunden, ehe sich wieder vermehrt Wolken dazumischen. Am Nachmittag sind kleinere Regenschauer im Bergland möglich, meist bleibt es aber trocken. Tiefstwerte: 3 bis 8 Grad, in Hochtälern über 1500m leichter Frost. Höchstwerte: 16 bis 20 Grad.

Am Dienstag wird es wegen einer Nordwestströmung eher bewölkt und anfällig für Regenschauer, nachmittags eher Übergang zu teils sonnigem Wetter. Tiefstwerte: 8 bis 12 Grad, Höchstwerte: 17 bis 21 Grad.

Mittelfristvorschau

Mittwoch: Nach wie vor dürfte über Mitteleuropa eine Nordwestströmung bestehen bleiben. Entsprechend muss man von anhaltend wechselhaftem Wetter mit zeitweiligem Regen in Vorarlberg ausgehen. Kleinere Sonnenfenster nur zwischendrin bei Höchstwerten um 20 Grad. Eine Nordwestströmung bringt am Donnerstag voraussichtlich weiterhin unbeständiges und schaueranfälliges Wetter sowie auch eine leichte Abkühlung. Der Freitag dürfte eher auf die trockene und freundliche Seite fallen, wo die Sonnenstunden über die Wolken dominieren. Die Temperaturen steigen etwas an.